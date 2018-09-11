Россия выдала Армении голливудского продюсера Степана Мартиросяна, обвиняемого в мошенничестве. Он этапирован в Ереван, сообщает местное отделение агентства Sputnik со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что кинематографисту вменяется в вину хищение имущества в особо крупном размере в период с 2011 по 2013 годы. Он разыскивался ереванскими правоохранительными органами с октября 2017 года.

Адвокат Дмитрий Рощин подчеркивает, что его подзащитный не совершал преступлений в Армении и не мог совершить, так как сделки, предъявленные ему обвинением, были проведены в США. Юрист настаивает, что возбуждение уголовного дела в республике — нарушение территориальной юрисдикции.

Как передает РИА Новости, Мосгорсуд постановил экстрадировать Мартиросяна в Армению в апреле.

Продюсер уехал в США из Армении около 30 лет назад. Он участвовал в создании фильмов «Уцелевший», «Город порока» с Марком Уолбергом, «Патруль», «Мерзлая земля» и «План побега», сотрудничал с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Джейком Джилленхолом. В октябре 2017-го он прибыл в Москву и был задержан в аэропорту «Домодедово».

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