Армения задумалась о новом российском кредите

Министр обороны Армении Давид Тоноян опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что согласованные ранее поставки российского оружия Еревану на 100 миллионов долларов оказались под угрозой. Слова министра в пятницу, 3 августа, приводит Aysor.am.

«Нет ничего подобного. Есть сотрудничество и партнерская атмосфера, которая не изменилась и не меняется десятилетиями», — сказал он.

«Заказанное нами вооружение и оружие находится в процессе производства. В рамках кредита организовано производство», — добавил министр.

Более того, существует вероятность, что Армения обратится к России за очередным, уже третьим, оборонным кредитом. Тоноян указал, что возможность подобного развития событий существует, но отметил, что переговоров по этому вопросу пока не ведется. Не назвал министр и возможную сумму кредита.

2 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила, что Кремль раздражен привлечением генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова к суду в Армении, а уголовное преследование бывших властей страны нынешними может рассорить Москву и Ереван. Под вопросом оказались и согласованные ранее поставки Армении российского оружия.

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В феврале 2016 года Москва выделила Еревану государственный экспортный кредит в резмере 200 миллионов долларов на покупку российского оружия. На эти средства Армения закупила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.

В декабре 2017 года парламент Армении ратифицировал договор с Россией о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на сумму в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В том же месяце закон о ратификации соглашения по кредиту был подписан президентом страны Сержем Саргсяном.

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