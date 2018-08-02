Ереван прокомментировал раздражение Кремля действиями армянских властей

Армения планирует сохранить за собой квоту на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и после предъявления обвинений нынешнему генсеку Юрию Хачатурову. Об этом в четверг, 2 августа, РБК заявил Арман Егоян, пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Квота принадлежит Армении до 2020 года», — указал Егоян. Он отметил, что новый генсек организации также должен быть представителем этой страны.

Источник РБК в Министерстве иностранных дел Армении сообщил, что следствие по делу о событиях 1-2 марта 2008 года, по которому проходит Хачатуров, является внутренним делом страны и не имеет ни политического, ни международного подтекста. В МИД подчеркнули, что Ереван делает все, чтобы сложившаяся с Хачатуровым ситуация никак не сказалась на авторитете ОДКБ. Также Ереван находится в постоянном контакте с российской стороной.

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Одновременно с этим источник издания в МИД России сомневается в том, что страны — члены ОДКБ согласуют следующего кандидата на должность генсека организации от Армении, учитывая сложившуюся вокруг Хачатурова ситуацию.

Ранее 2 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила, что Кремль раздражен привлечением Хачатурова к суду в Армении, а уголовное преследование бывших властей страны нынешними может рассорить Москву и Ереван. Кроме того, под вопросом оказались согласованные ранее поставки Армении российского оружия.

В конце июля Хачатурова и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов. Хачатуров в ту пору командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении и руководил разгоном демонстраций.

27 июля Хачатуров был отпущен судом под залог, а на следующий день Ереван обратился к партнерам по ОДКБ с предложением о замене генсека организации.

2 августа стало известно, что Специальная следственная служба Армении Хачатурову разрешила покинуть республику и вернуться на работу в Москву.

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