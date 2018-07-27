Армения потребовала ареста генсека ОДКБ

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковнику Юрию Хачатурову и потребовала его ареста. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщается на сайте пресс-службы ССС.

Хачатуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 300 («Свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами») Уголовного кодекса Армении. ССС обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении генсека ОДКБ меры пресечения в виде заключения под стражу.

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26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек. В тот же день ССС обратилась в суд с просьбой арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который руководил страной с 1998 по 2008 год.

В начале марта 2008 года Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

Юрий Хачатуров в 2008 году командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении и руководил разгоном демонстраций 1-2 марта. На должность генерального секретаря ОДКБ он был назначен в 2017 году.

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