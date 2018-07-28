Суд в Ереване отказался арестовывать генсека ОДКБ

Суд в Ереване освободил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом сообщил его адвокат Мигран Погосян, передает ТАСС.

«Суд избрал в отношении Хачатурова альтернативную меру пресечения и признал приемлемым залог. Сумма залога приемлемая», — сказал адвокат, пояснив, что до выплаты залога его подзащитный формально остается под стражей.

Хачатуров обвиняется в совершении преступления «Свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами». В 2008 году командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении и руководил разгоном демонстраций 1-2 марта.

19 февраля 2008 года первый президент Армении Левон Тер-Петросян проиграл выборы Сержу Саргсяну, и его сторонники вышли на улицы, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

На должность генерального секретаря ОДКБ Хачатуров был назначен в 2017 году.

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