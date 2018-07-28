Армения предложила сменить генсека ОДКБ

Армения предложила государствам, входящим в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начать процесс смены генерального секретаря организации. Об этом в субботу, 28 июля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, передает «Интерфакс».

27 июля Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и потребовала его ареста. Хачатуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 300 («Свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами») Уголовного кодекса Армении. Вечером того же дня генсек был отпущен судом под залог.

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«Это сугубо внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин Армении. В то же время, принимая во внимание то, что речь идет о деле, касающемся действующего генерального секретаря ОДКБ и придавая важность авторитету организации и обеспечению ее бесперебойной деятельности, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генсека», — сообщили в МИД страны.

При этом указывается, что Ереван привержен делу укрепления и усиления ОДКБ и продолжит активное вовлечение в совместную деятельность в этом направлении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном указал, что в таком случае Ереван, в соответствии с правилами процедуры ОДКБ, должен инициировать отзыв своего представителя с поста генсека организации.

26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек. В тот же день ССС обратилась в суд с просьбой арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который руководил страной с 1998 по 2008 год. Просьба была удовлетворена.

Юрий Хачатуров в 2008 году командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении и руководил разгоном демонстраций 1-2 марта. На должность генерального секретаря ОДКБ он был назначен в 2017 году.

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