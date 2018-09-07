Грузия выдала россиянина Секретной службе США

Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина, подозреваемого американскими властями в хакерстве. Об этом говорится в пресс-релизе Секретной службы США.

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«Секретная служба совместно с Федеральным бюро расследования и прокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, ответственного за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США», — утверждает спецслужба.

35-летний москвич был задержан грузинскими полицейскими по запросу США. Ему готовятся предъявить обвинения по десяти пунктам, по некоторым из которых ему грозит до 30 лет тюрьмы. В совокупности максимально ему грозит до 97 лет лишения свободы.

В марте США вывезли из Чехии россиянина Евгения Никулина, которого также подозревают в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Он отказался признать вину и был направлен на психиатрическое обследование.

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