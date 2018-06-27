Стала известна судьба экстрадированного в США российского хакера

Россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют во взломе социальных сетей, отказался на слушаниях в суде признать свою вину. Об этом агентству РИА Новости рассказал его адвокат Аркадий Бух.

По словам юриста, сейчас стал известен дальнейший график судебного процесса. 28 января 2019 года пройдет предварительное рассмотрение дела присяжными.

Отмечается, что эту дату предложила защита россиянина. До 3 июля прокуратура может предложить другие варианты, однако пока ни судья, ни обвинение не высказали никаких возражений.

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Адвокат сообщил, что тюрьма, в которой находится Никулин — это «учреждение уровня штата, где содержатся опасные преступники, а не белые воротнички». Бух добавил, что его подзащитный «чуть ли не каждый день общается по телефону с родственникам». Руководство пенитенциарного учреждения не препятствует общению гражданина России со своим адвокатом.

В сотрудничестве с ФБР чешская полиция задержала Никулина в Праге 5 октября 2016-го. В конце марта этого года Чехия выдала его США. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. В конце марта Чехия выдала Никулина Соединенным Штатам.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012 года. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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