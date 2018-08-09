Экстрадированного в США российского хакера отправят к психиатрам

Защита российского хакера Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США, направила запрос на его психиатрическое обследование. Об этом агентству РИА Новости рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«На самом деле это не моя инициатива. Судья дал подобную рекомендацию. Мы ее исполнили», — пояснил он, напомнив, что ранее в прессе обсуждалась тема, что его подзащитный, возможно, подвергался воздействию психотропных средств в Праге.

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Адвокат добавил, что в данном вопросе можно доверять только врачам, которые «уполномочены проводить подобное освидетельствование».

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016-го. В конце марта этого года Чехия выдала его США. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012 года. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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