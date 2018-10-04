В Ингушетии утвердили передел границы с Чечней

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время подписания соглашения между Чечней и Ингушетией о закреплении административной границы между регионами

Парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границ с Чечней, сообщает ТАСС.

«За» проголосовали 17 из 25 депутатов.

Ранее в четверг, 4 октября, Конституционный суд республики потребовал, чтобы соглашение об установлении границы Ингушетии и Чечни рассматривали на общереспубликанском референдуме. Председатель суда Аюп Гагиев на своей странице в Facebook опубликовал заявление, в котором говорится, что депутаты Народного собрания республики не имеют права рассматривать это соглашение.

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Утверждение соглашения проходило на фоне массовых протестов в Ингушетии. В частности, по мнению активистов, обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным.

Соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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