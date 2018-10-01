В Ингушетии нашли новый способ выразить протест против передачи земель Чечне

В Ингушетии проходит массовый автопробег против передачи части земель республики Чечне. Видео протеста опубликовано в Telegram-канале «Ингушетия_2018».

По словам местных жителей, сотни автомобилей с включенными фарами едут по улицам населенных пунктов, издавая гудки в знак протеста против подписания соглашения. Акции проходят в Назрани, Магасе и Карабулаке. Участники передают, что силовики перекрывают движение, на подъездах к городам образуются пробки.

Министерство внутренних дел Ингушетии в очередной раз напомнило жителям об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. В ведомстве предупредили, что будут пресекать попытки проведения подобных мероприятий, а виновных — привлекать к ответственности.

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Автопробег — это очередной знак протеста жителей республики против реализации соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией, которое было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Население уже проводило акции против передела границ. 25 сентября несанкционированный митинг прошел у здания администрации в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас. В городе перекрыли дороги, у местных жителей были проблемы с доступом к мобильному интернету. В Магас ввели колонну Росгвардии, которая сдерживала протестующих. Четверо активистов получили штрафы за нарушение порядка проведения массовых акций.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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