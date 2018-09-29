Россия
 
Последние новости
Украина отказалась возвращать России долги
Порошенко назвал причину продажи завода
Загитова прокомментировала первую победу в сезоне
Стало известно о трех беременностях Пугачевой
Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20
Роналду ответил на обвинения в изнасиловании
Москвичам пообещали комфорт и прохладу 
Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума
Новости партнеров

Границу между Чечней и Ингушетией показали на карте

Перейти в «Мою Ленту»

На сайте правительства Ингушетии опубликовано соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. К документу прилагается карта, где линия границы отмечена красным.

В опубликованном документе содержится приложение, где описываются номера межевых знаков и их координаты.

Соглашение об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Власти не сообщали населению подробности договора, в результате чего в преддверии подписания документа начались акции протеста. В пятницу, 28 сентября, главы районов встретились, чтобы передать друг другу земли, обозначенные в соглашении.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чечня и Ингушетия обменялись землями
Жители Сунжи выступили против передачи земель Чечне
Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии
Другие материалы рубрики
Россия00:0128 сентября

Луч надежды

Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
20:1328 сентября

За адвокатом Марии Мотузной пришли борцы с экстремизмом

20:4828 сентября

Российский полицейский взобрался на четвертый этаж и спас человека

09:03Сегодня

11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Россия00:0125 сентября

«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»

Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
16:3528 сентября

В России построили перинатальные центры и повысили младенческую смертность

18:4528 сентября

РПЦ пригрозила разорвать общение с Константинополем в случае автокефалии Украины

18:2528 сентября

Минздрав объяснил рост младенческой смертности

Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
14:0028 сентября

Кремль отреагировал на появление третьего «отравителя» Скрипалей

14:1428 сентября

Российский мэр запретил критиковать конституцию и власть

15:3028 сентября

Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства»

Россия
Луч надежды
Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
За адвокатом Марии Мотузной пришли борцы с экстремизмом
11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье
В России построили перинатальные центры и повысили младенческую смертность
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Все материалы
Мир
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения
Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии увеличилось до 48
Сирия помечтала об С-400
Российское судно попавшей под санкции компании задержали в Южной Корее
Российское судно арестовали в Южной Корее
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Захватчики церкви из «Правого сектора» оказались чиновниками
Россия согласилась пустить в Донбасс силы ООН
Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО
Додона задумали оставить без работы
Все материалы
Экономика
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Украина отказалась возвращать России долги
Рублю предрекли новый взлет
Порошенко назвал причину продажи завода
Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве
Тимошенко захотела заставить «Газпром» платить
Все материалы
Силовые структуры
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Элитного ательера атаковали клиенты
Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата
Бывшего редактора «Милицейской волны» арестовали за мошенничество
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Багровые реки
В Америке омолаживают людей кровью. Это работает?
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
США выбрали замену для российских РД-180
У России нашли самолет третьей мировой войны
Россия начала поставки С-300 в Сирию
У боевой миссии F-35В нашли «костыли»
Место крушения F-35 попало на видео
Все материалы
Спорт
Особо опасен
«Манчестер Юнайтед» трясет. Моуринью бесит игроков и воюет с лидером команды
Роналду ответил на обвинения в изнасиловании
Загитова прокомментировала первую победу в сезоне
Роналду предложили вечно считать лучшим футболистом
Финская фигуристка поделилась подробностями ухаживаний русского миллиардера
Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Все материалы
Культура
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion
Умер Марти Балин из Jefferson Airplane
Назван лучший фильм о зомби в истории
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Умер народный художник России Мюд Мечев
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Фанаты спасли стримера от смерти
Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезни
Цукербергу пригрозили удалением его страницы в Facebook
Facebook признался в утечке данных 50 миллионов пользователей
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Google отправят в суд за раскрытие секретных военных баз
Все материалы
Ценности
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Подвергшаяся сексуальным домогательствам модель раскрыла причину своего молчания
Дженнифер Лопес показала тело и опозорилась
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Один из лучших ресторанов в мире накормит москвичей креветками с рассолом
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Последствия разрушительной турбулентности сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Финал чемпионата мира по спидкубингу Red Bull Rubic’s Cube. Слева Билли ВонгКруче роботов
Они влюблены в кубик Рубика. Один из них получил тысячи долларов за пять секунд
Ловец барракуд еле избавился от вцепившейся в мотор акулы
Отлично питающийся тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался
Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери
Швейцарец небрежно выкинул мусор и угодил в тюрьму
Все материалы
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Американец сделал лабиринт из кукурузы в форме автомобиля
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi
Все материалы
Дом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Ставки по ипотеке выросли
Сахалин стал лидером России по темпам роста цен на жилье
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы