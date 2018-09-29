Границу между Чечней и Ингушетией показали на карте

На сайте правительства Ингушетии опубликовано соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. К документу прилагается карта, где линия границы отмечена красным.

В опубликованном документе содержится приложение, где описываются номера межевых знаков и их координаты.

Соглашение об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Власти не сообщали населению подробности договора, в результате чего в преддверии подписания документа начались акции протеста. В пятницу, 28 сентября, главы районов встретились, чтобы передать друг другу земли, обозначенные в соглашении.

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Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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