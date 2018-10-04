Силовики начали стрелять в воздух на митинге против передачи земель Чечне

В столице Ингушетии — Магасе — начался массовый митинг. Активисты протестуют против передела границ с Чечней. На площади перед зданием парламента республики собралась толпа, силовики начали стрелять в воздух. Как сообщает Telegram-канал Hue, депутатов эвакуируют.

Ранее в четверг, 4 октября, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границ с Чечней, за это проголосовали 17 из 25 депутатов.

Утверждение соглашения проходило на фоне массовых протестов в Ингушетии. В частности, по мнению активистов, обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным.

Соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября.

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