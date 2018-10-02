Кадыров пригрозил некоторым ингушам

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с недовольных переделом границы жителей Ингушетии «будет спрос», передает «Кавказский узел».

«Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут, что Рамзан землю забрал, какие-то ученые люди в мечетях во время чтения проповеди проклятия на меня насылают. Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы — чеченец он или ингуш, или он из Африки», — сказал Кадыров.

Он упрекнул жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и к нему самому, сказав, что стыдно устраивать митинги, когда в гости едет глава братской республики. Кадыров также призвал противников подписания соглашения не вести пустых разговоров в отношении главы Чечни и чеченского народа.

«Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем. Есть сила — поквитаюсь, когда не будет силы — поквитаетесь со мной. Надо будет — и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет», — сказал он.

Кадыров назвал вопрос об установлении новой границы решенным и посоветовал всем недовольным обращаться в федеральный центр, если они не верят главам республик. Он сообщил, что закон будет принят в парламенте, хотят того чеченцы и ингуши или нет. Кадыров отметил, что поражается спокойствию главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который «пытается вразумить людей, говорящих неправду».

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По данным «Кавказского узла», жители Чечни расценили слова Кадырова как угрозу и усомнились в том, что его заявление поможет разрядить ситуацию. Чеченцы считают, что такая позиция главы республики вызовет отторжение и усилит волну протестов в Ингушетии.

Жители Ингушетии проводят акции против реализации соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией, которое было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. 1 октября в нескольких городах прошел массовый автопробег, 25 сентября несанкционированный митинг был организован у здания администрации в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас. В ходе акций силовики перекрывали дороги, местные жители жаловались на перебои в работе мобильного интернета. Нескольких активистов оштрафовали за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

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