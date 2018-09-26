Кадыров объявил об окончании спора с Ингушетией

В территориальном вопросе межу Чечней и Ингушетией поставлена точка. Об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Мы, как братья, определили межу между нашими республиками, но между нашими народами никогда не будет никакого размежевания», — объявил он и подчеркнул, что в этой ситуации обе республики остались в выигрыше. «Это твердый, уверенный и правильный шаг к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений между нашими республиками и нашими народами», — подчеркнул Кадыров.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что решение территориального вопроса стало историческим моментом для обеих республик. Он указал на то, что граница закреплена так, как ее установили в 1993 году, она проходит по горно-лесистой территории и не затрагивает населенные пункты.

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Ранее в среду, 26 сентября, главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Чеченской Республике будет передана часть Малгобекского района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию Надтеречного района.

В преддверии подписания соглашения в Ингушетии начались акции протеста. В результате волнений в Магасе перекрыли дороги, у местных жителей были проблемы с доступом к мобильному интернету.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии.

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