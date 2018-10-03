Жителям Ингушетии рекомендовали отказаться от высказываний о границе с Чечней

Власти Ингушетии опубликовали обращение к жителям республики, в котором рекомендовали воздержаться от обсуждения передела границ с Чечней. В парламенте отметили, что решение о передаче земель должно приниматься уполномоченными на это лицами, а не гражданами на стихийных акциях. Документ опубликован на сайте Народного собрания республики.

«Вопрос справедливости и законности может быть предметом серьезного обсуждения не в интернет-пространстве и на митингах, а специалистами и профессионалами в установленном формате», — отмечается в обращении.

Парламентарии выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и заверили, что внимательно изучили все обращения общественных организаций по этому вопросу. Тем не менее депутаты готовы принять ответственное решение даже «в условиях беспрецедентного давления и угроз». Жителей предупредили, что «деструктивный, агрессивный характер обсуждения» этого вопроса вызовет только негативные последствия.

«Призываем всех к благоразумию и выдержке, не поддаваться на провокации, не допускать оскорблений и обвинений, а также воздержаться от некомпетентных заключений», — заключили в парламенте.

Активисты утверждают, что обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным. Члены общественных организаций сообщили изданию «Кавказский узел», что передел границы затронет жителей горной части Ингушетии, в частности село Даттых. Кроме того, на территории, которую передадут Чечне, находится много памятников исторического и культурного значения, а также законсервированное месторождение нефти.

Материалы по теме Массовые протесты в Ингушетии Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против

2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с недовольных переделом границы жителей Ингушетии «будет спрос». Он упрекнул жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и к нему самому, сказав, что стыдно устраивать митинги, когда в гости едет глава братской республики. Кадыров также призвал противников подписания соглашения не вести пустых разговоров в отношении главы Чечни и чеченского народа.

Жители Ингушетии проводят акции против реализации соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией, которое было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. 1 октября в нескольких городах прошел массовый автопробег, 25 сентября несанкционированный митинг был организован у здания администрации в Сунже, а 26 сентября — у въезда в Магас. В ходе акций силовики перекрывали дороги, местные жители жаловались на перебои в работе мобильного интернета. По данным МВД Ингушетии, двое участников митингов арестованы на 12 суток, четверо активистов оштрафованы за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а в связи с комментариями в интернете возбуждены два уголовных дела по статье об оскорблении представителя власти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



