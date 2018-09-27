Между Чечней и Ингушетией начали сносить посты

Между территориями Чечни и Ингушетии начали сносить посты. Это делается в рамках подписанного главами республик соглашения об установлении административных границ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сразу же по итогам соглашений пост, который стоял между ингушским селом Аршты и Бамутом (чеченская территория) был снят. Также убран пост, который располагался вблизи сельского поселения Аки-Юрт (Ингушетия) со стороны Чечни», — рассказал собеседник агентства и добавил, что в ближайшие дни посты со стороны Ингушетии также будут сняты. По его словам, постов между двумя народами не будет, на внутренних дорогах будет обеспечено свободное передвижение.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в среду, 26 сентября. О каких именно территориях договорились Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, пока неясно. Сначала говорилось, что республики обменялись территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни, а потом оказалось, что Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, получив взамен все ту же часть Надтеречного района. На момент выхода заметки документ не опубликован.

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На сайте правительства Ингушетии говорится только, что речь идет о горно-лесистых территориях. А на портале чеченского парламента говорится, что документ имеет судьбоносное значение для регионов.

После подписания соглашения Евкуров распорядился провести разъяснительную работу среди населения. «Нужно показать, что мы не уступили и чеченская сторона не уступила землю. Мы прошли по границе, сложившейся не сегодня, не вчера, а в 1990-х годах. Плюс еще надо показать старую межу, которую делали в те времена, когда границу определяли. То есть никто никуда не полез, никто никого не ущемляет, наоборот, мы укрепили свои братские отношения», — приводит его слова «Интерфакс». Планируется, что для населения республики подготовят специальные карты с разъяснениями.

В преддверии подписания соглашения в Ингушетии начались акции протеста. В результате волнений в Магасе перекрыли дороги, у местных жителей были проблемы с доступом к мобильному интернету. Активисты рассказали о нескольких выстрелах, которые силовики сделали в воздух, но разгона митинга, по их словам, не было, передает «Кавказский узел». «Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к установленной законом ответственности», — заверили в региональном управлении МВД.

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