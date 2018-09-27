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Между Чечней и Ингушетией начали сносить посты

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Между территориями Чечни и Ингушетии начали сносить посты. Это делается в рамках подписанного главами республик соглашения об установлении административных границ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сразу же по итогам соглашений пост, который стоял между ингушским селом Аршты и Бамутом (чеченская территория) был снят. Также убран пост, который располагался вблизи сельского поселения Аки-Юрт (Ингушетия) со стороны Чечни», — рассказал собеседник агентства и добавил, что в ближайшие дни посты со стороны Ингушетии также будут сняты. По его словам, постов между двумя народами не будет, на внутренних дорогах будет обеспечено свободное передвижение.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в среду, 26 сентября. О каких именно территориях договорились Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, пока неясно. Сначала говорилось, что республики обменялись территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни, а потом оказалось, что Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, получив взамен все ту же часть Надтеречного района. На момент выхода заметки документ не опубликован.

На сайте правительства Ингушетии говорится только, что речь идет о горно-лесистых территориях. А на портале чеченского парламента говорится, что документ имеет судьбоносное значение для регионов.

После подписания соглашения Евкуров распорядился провести разъяснительную работу среди населения. «Нужно показать, что мы не уступили и чеченская сторона не уступила землю. Мы прошли по границе, сложившейся не сегодня, не вчера, а в 1990-х годах. Плюс еще надо показать старую межу, которую делали в те времена, когда границу определяли. То есть никто никуда не полез, никто никого не ущемляет, наоборот, мы укрепили свои братские отношения», — приводит его слова «Интерфакс». Планируется, что для населения республики подготовят специальные карты с разъяснениями.

В преддверии подписания соглашения в Ингушетии начались акции протеста. В результате волнений в Магасе перекрыли дороги, у местных жителей были проблемы с доступом к мобильному интернету. Активисты рассказали о нескольких выстрелах, которые силовики сделали в воздух, но разгона митинга, по их словам, не было, передает «Кавказский узел». «Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к установленной законом ответственности», — заверили в региональном управлении МВД.

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Предыстория: Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии
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