В Ингушетии ратификация соглашения с Чечней прошла на фоне массовых волнений

В столице Ингушетии — Магасе — проходит массовый митинг против передачи земель Чечне. Акция была запланирована с вечера 3 октября, когда в соцсетях начали распространять информацию о всенародном сходе.

Митингующие начали собираться на площади перед зданием парламента с восьми утра. По данным главы местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова, к 11 часам дня число участников акции приблизилось к пяти тысячам. Силовики заблокировали въезды в Магас, митингующие оставляют машины и направляются к зданию парламента пешком. По сведениям очевидцев, к колонне присоединяются всадники на лошадях с национальными флагами. Присутствующие передают, что мобильный интернет в столице не работает.

На фоне протестов в республике усилены меры безопасности. По данным издания «Кавказский узел», на дорогах установлены усиленные посты, на которых дежурят по 20-30 человек в масках. К месту протеста стянуты отряды полиции и Росгвардии. Участники митинга выкладывают в сеть многочисленные видео, на которых слышна стрельба. По данным очевидцев, силовики стреляют в воздух.

Собравшиеся послали парламентера к депутатам Народного собрания с просьбой допустить представителя общественности на заседание, однако парламентарии сообщили, что голосование проходит в закрытом режиме. К митингующим также попытался выйти глава республики Юнус-Бек Евкуров, но толпа начала кидать в него пустыми бутылками.

Муцольгов сообщает, что к собравшимся вышли четверо депутатов парламента и рассказали, что соглашение принято не было. По словам парламентариев, 15 из 24 депутатов проголосовали против, пять поддержали соглашение, четыре бюллетеня было испорчено. Голосование было тайным.

Ранее в четверг, 4 октября, сообщалось, что парламент Ингушетии утвердил соглашение об изменении границ с Чечней. Сообщение было опубликовано со ссылкой на пресс-службу главы республики Юнус-Бека Евкурова.

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Конституционный суд республики потребовал, чтобы соглашение об установлении границы Ингушетии и Чечни рассматривали на общереспубликанском референдуме. Председатель суда Аюп Гагиев на своей странице в Facebook опубликовал заявление, в котором говорится, что депутаты Народного собрания республики не имеют права рассматривать это соглашение.

Утверждение соглашения проходило на фоне массовых протестов в Ингушетии. По мнению активистов, обмен землями между Чечней и Ингушетией не является равноценным.

Соглашения об обмене нежилыми землями между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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