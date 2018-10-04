Парламент Чечни утвердил соглашение о границе с Ингушетией

Парламент Чечни единогласно принял республиканский закон об установлении границы между Чечней и Ингушетией. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 октября.

Ранее в четверг парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границ с Чечней. «За» проголосовали 17 из 25 депутатов.

26 сентября главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между своими регионами. После этого в нескольких районах Ингушетии прошли массовые акции протеста: не все находят обмен землями равноценным. Так, в одном из обращений отмечалось, что на территории, которую передадут Чечне, находится много памятников исторического и культурного значения, а также законсервированное месторождение нефти.

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Власти Ингушетии рекомендовали жителям воздержаться от обсуждения передела границ с Чечней.

Между тем Кадыров назвал вопрос об установлении новой границы решенным и посоветовал всем недовольным обращаться в федеральный центр, если они не верят главам республик. Он также заявил, что закон будет принят в парламенте независимо от того, хотят того чеченцы и ингуши или нет.

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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