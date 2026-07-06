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Бывший СССР
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15:17, 6 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта возможная тактика взятия Славянска и Краматорска

Военный эксперт Кнутов: ВС России отрежут логистику ВСУ и окружат Славянск и Краматорск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России отрежут логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольных Киеву Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР), а затем окружат эти города. С такой оценкой выступил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Это позволит исключить ротацию ВСУ, подвоз боеприпасов и резервов. Тем самым можно будет измотать группировку, а потом уже обескровить ее и фактически уничтожить», — подчеркнул аналитик.

Кнутов прокомментировал продвижение ВС России в Красном Лимане в ДНР и указал, что взятие города позволит как развивать наступление в сторону Изюма в Харьковской области, так и охватить славянско-краматорскую агломерацию с севера. Эксперт подчеркнул, что российские военные в процессе взятия Константиновки фактически завязали бои в соседней Дружковке. Он отметил, что ВС России продемонстрировали высокий профессионализм, освобождая Константиновку с использованием тактики просачивания, поддержки дронов и наступления с двух направлений.

Ранее командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу оценил возможности российской армии после взятия под контроль Константиновки. По его словам, взятие города под контроль даст военным возможность начать движение на Краматорск и быстрее уничтожить украинскую группировку.

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