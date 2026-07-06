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15:18, 6 июля 2026Ценности

Ученые нашли способ обратить седину вспять

NYP: Препараты для иммунотерапии способны обратить седину вспять
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Oksana Klymenko / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из университета Алабамы нашли способ обратить седину вспять. Подробности об открытии публикует New York Post (NYP).

Американские ученые выдвинули теорию, что препараты для иммунотерапии способны восстанавливать пигмент поседевших волос. Известно, что за цвет отвечает меланин, который вырабатывают находящиеся в волосяных фолликулах меланоциты. При этом возраст, стресс и различные заболевания снижают выработку меланина и со временем волосы теряют привычный цвет.

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По мнению исследователей, препараты, применяющиеся для лечения онкологии, укрепляют стволовые клетки, которые очищают организм от шлаков, устраняют повреждения и запускают циклы заживления. Одновременно иммунотерапия восстанавливает функции стволовых клеток меланоцитов, которые снова подпитывают пигментные клетки.

Теперь ученые решили попытаться разработать методы иммунотерапии, направленные только на восстановление пигментации. На данный момент авторы исследования еще не протестировали препараты на людях, поэтому окончательные выводы о подобной терапии еще не опубликованы.

В апреле была названа приводящая к седине популярная привычка. Выяснилось, что отказ от мытья головы по мере загрязнения может вызывать перхоть, раздражать кожу, замедлять рост волос и усугублять проблемы с кожей головы. Все это приводит к выпадению волос и появлению седины, отмечают ученые.

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