Потребность России в рабочих оценили

Мишустин: России необходимо по 100 тысяч квалифицированных специалистов в год

В ближайшие несколько лет в производственные отрасли российской экономики нужно будет привлекать примерно по 100 тысяч квалифицированных специалистов ежегодно. Потребность внутреннего рынка труда в такого рода кадрах оценил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

В среднесрочной перспективе спрос на опытных рабочих в приоритетных промышленных отраслях сохранится на высоком уровне, констатировал глава правительства. «Особенно высокий спрос на рабочие профессии», — резюмировал Мишустин.

Ранее в Министерстве труда назвали сотрудников в возрасте 40-45 лет самой востребованной категорией на российском рынке труда. Такие специалисты, пояснили в ведомстве, отличаются наибольшей производительностью труда и пользуются большим спросом у работодателей.

К числу самых востребованных специальностей доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отнес инженеров, токарей, электриков, сварщиков и фрезеровщиков. Именно рабочие профессии, подчеркивал глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша, сейчас доминируют в структуре российского рынка труда.