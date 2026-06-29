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12:05, 29 июня 2026Экономика

В России спрогнозировали высокий спрос на ряд категорий работников

Аналитик Балынин: Спрос на инженеров и электриков в России сохранится на высоком уровне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во второй половине года спрос на ряд категорий работников в России сохранится на высоком уровне. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит ТАСС.

К числу востребованных работников аналитик отнес инженеров, токарей, электриков, сварщиков и фрезеровщиков. Высоким спросом со стороны работодателей, отметил Балынин, также будут пользоваться узкие специалисты медицинской сферы.

С учетом кадрового голода в ряде ключевых отраслей российской экономики, добавил эксперт, руководители компаний будут предъявлять интерес к соискателям, обладающим одновременно несколькими компетенциями. Набор таких специалистов, пояснил Балынин, поможет бизнесу добиться роста производительности труда.

Ранее о кардинальном изменении структуры российского рынка труда заявил глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша. За последние несколько лет, подчеркнул он, самыми востребованными специалистами стали представители рабочих профессий. Подобная тенденция, пояснил Шапша, была во многом обусловлена острой нехваткой высококвалифицированных кадров.

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