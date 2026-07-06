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Из жизни
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15:10, 6 июля 2026Из жизни

Самые низкорослые супруги в мире пожаловались на повседневные трудности

Самые низкорослые супруги в мире рассказали об оборудованном для них доме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Nerd Heist / YouTube

Бразильские супруги, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса как самая низкорослая пара в мире, рассказали о повседневных трудностях. Их историей делится Realtor.com.

Рост 40-летнего Паулу Габриэла да Силвы Баррос и 36-летней Катюсии Лие Хосино составляет около 89 сантиметров. В 2016 году они сыграли свадьбу, купили дом и оборудовали его под себя. Дверные ручки и выключатели в их доме расположены ниже, чем в обычных домах. То же самое касается кухонного гарнитура и раковины в ванной. Также у Баррос и Хосино есть специальные табуретки-стремянки, которые можно легко передвигать, если нужно достать что-то с верхних полок.

Невысокие супруги пожаловались на то, что вне дома им постоянно приходится подстраиваться под неудобные условия. Свой же дом они называют тихой гаванью, в которой могут чувствовать себя независимо. «Здесь уже людям приходится приспосабливаться к нам», — отметила Хосино.

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Супруги признались, что уже привыкли к своим особенностям. «Наша жизнь не лишена трудностей, но мы счастливы, что можем преодолевать их вместе» — заявила Хосино.

Ранее сообщалось, что 142-сантиметровая модель OnlyFans и пауэрлифтерша Пете Эмери пожаловалась на мужчин. Она объяснила, что незнакомцы часто бесцеремонно пишут ей и пытаются чему-то научить.

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