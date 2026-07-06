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15:27, 6 июля 2026Экономика

В России опровергли замену двигателей на SSJ-100 по цене всего самолета

Глава ОАК Бадеха опроверг оценку стоимости замены двигателей SSJ-100 в миллиарды рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Стоимость замены французско-российских двигателей Sam146, ресурс которых истекает, на отечественные ПД-8 на самолетах SSJ-100 не станет высокой для авиакомпаний, государственная помощь им не потребуется. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, сообщает ТАСС.

«Мы не планируем привлечения федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», — подчеркнул он, отметив, что перевозчики будут в состоянии заплатить.

При этом Бадеха опроверг информацию о том, что общая стоимость работ для одного воздушного судна составит приблизительно 2,3 миллиарда рублей, что сравнимо с объявленной ранее ценой всего SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, сертификация которого продолжается.

По его словам, ни о каких сотнях миллиардов рублей (такая сумма называлась при оценке стоимости ремоторизации 50 воздушных судов) или даже десятках миллиардов речи быть не может. Собственную оценку глава ОАК не привел, указав только, что двигатели могут поменять на 50-100 самолетах.

Между тем замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков признал, что стоимость самих ПД-8 пока определить нельзя, для начала нужно запустить серийное производство двигателей. Также чиновник отметил, что цену ремоторизации определят индивидуального для каждого лайнера, а в некоторых случаях процедуру будет невозможно провести из-за экономической неэффективности.

Однако, как утверждают источники «Коммерсанта», в реальности замена двигателей обойдется даже дороже, чем 2,3 миллиарда рублей, потому что текущая оценка не учитывает значительные объемы необходимых дополнительных работ. При этом они полагают, что половину расходов готов взять на себя Минпромторг.

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