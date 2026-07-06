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Силовые структуры
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15:19, 6 июля 2026Силовые структуры

ФСБ разоблачила устанавливавших сим-боксы для украинских аферистов членов ОПГ

В Крыму задержаны 8 членов ОПГ, которые устанавливали сим-боксы для украинских аферистов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму ФСБ задержала восьмерых членов организованной преступной группировки (ОПГ), устанавливавших каналы связи для украинских аферистов. Они причастны как минимум к 16 эпизодам хищения денег у россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, координатор ОПГ был задержан в Севастополе, а семеро исполнителей — на территории Крымского полуострова. Фигуранты арендовали квартиры в Севастополе и в других городах Крыма, где ставили сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров.

Задержанным предъявлено обвинение.

Ранее ФСБ России показала видео задержания завербованного украинской спецслужбой 23-летнего жителя Первоуральска, который устроил массовую рассылку почтовых отправлений с бомбами в парфюмерных наборах участникам специальной военной операции (СВО) и сотрудникам оборонного предприятия.

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