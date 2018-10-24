Семьи похищенных в Чечне людей получат 1,5 миллиона евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию родственникам 21 жителя Чечни, которые были похищены во время спецопераций федеральных войск в 2001-2005 годах. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на организацию «Правовая инициатива по России».

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В общей сложности суд присудил семьям 1 534 750 евро. Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия нарушила запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также права на жизнь, свободу и судебную защиту.

Издание пишет, что большинство мужчин, чьи семьи обратились в Страсбургский суд, пропали после того, как к ним домой приезжали военные на БТР или на другой военной технике. По информации «Правовой инициативы», молодых людей задержали дома или на блокпостах Чечни, затем отвозили на фильтрационные пункты или военные комендатуры. «Родственникам обещали, что после проверки документов всех освободят, но никто из них так и не вернулся», – отмечала пресс-служба организации.

Российский Минюст настаивал, что родственники похищенных не представили достаточно доказательств того, что в этом принимали участие правительственные войска или иные представители государства. Ведомство указывало, что заявители не прошли все судебные инстанции в России.

«Правовая инициатива» занималась делами о пропаже 15 чеченцев. Семьи остальных шести в суде представляли организации «Матери Чечни», «Мемориал» и частные адвокаты.

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