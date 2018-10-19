Россия отказалась платить компенсацию Pussy Riot

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации в 50 тысяч евро трем участницам Pussy Riot, которые были осуждены за панк-молебен в московском храме Христа Спасителя в 2012 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

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В июле ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила несколько положений Европейской конвенции по правам человека в отношении осужденных девушек. Речь идет о правах на гуманное обращение, справедливое судебное разбирательство, свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу выражения мнения.

Россию обязали в течение трех месяцев выплатить по 16 тысяч евро Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой и 5 тысяч евро — Екатерине Самуцевич. Также суд обязал выплатить еще 11 760 евро для покрытия судебных расходов.

В феврале 2012 году участницы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в балаклавах и начали петь и танцевать в основном помещении. После этого Толоконникову, Алехину и Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам общего режима. В октябре 2012 года наказание для Самуцевич было заменено на условное, ее освободили в зале суда. В декабре 2013 года Алехину и Толоконникову освободили в рамках амнистии за два месяца до окончания срока заключения.

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