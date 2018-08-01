Суд отказался от дела активистов Pussy Riot

Прервавших финал чемпионата-мира по футболу на московском стадионе «Лужники» активистов Pussy Riot отпустили из отдела полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать административные дела Петра Верзилова, Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой и Вероники Никульшиной, вернув материалы полиции для устранения недостатков.

Ранее 31 июля сообщалось, что активисты были задержаны при выходе из спецприемников, где они отбыли административный арест, и доставлены в отдел полиции «Лужники». Правоохранители составили в отношении каждого протоколы по статьям о проведении несогласованного мероприятия и неповиновении полиции.

Молодые люди были арестованы на 15 суток за проведение акции во время финального матча мундиаля: они выбежали на поле в форме сотрудников правопорядка в начале второго тайма и стали здороваться с игроками. Активисты объяснили, что целью акции было «освободить политзаключенных и не сажать за лайки».

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