Участнице Pussy Riot Марии Алехиной запретили покидать Россию

Участницу Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России в Лондон, сообщает «Медиазона».

Активистку остановили в московском аэропорту Домодедово сотрудники пограничной службы ФСБ. Она собиралась вылететь в Лондон и далее — в Эдинбург, где запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик, сказал, что ФСБ», — рассказала она.

Сотрудники пограничной службы заявили, что ей закрыт выезд из страны, но причину не пояснили.

В июле мировой суд района Кунцево оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей — ее признали дважды виновной в уклонении от обязательных работ за баннер: «С днем рождения, палачи» на здании ФСБ на Лубянке и за запуск бумажных самолетиков в поддержку Telegram.

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