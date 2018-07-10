Суд оценил в 400 тысяч рублей отказ Алехиной из Pussy Riot от обязательных работ

Мировой суд Кунцевского района Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ. Об этом сама Алехина заявила агентству «Интерфакс».

«200 тысяч штрафа по одному протоколу, еще 200 тысяч — по второму», — заявила она.

Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина пояснила, что ее подзащитная все равно не собирается исполнять решение суда, поскольку не считает, что совершила деяние, за которое нужно нести административную ответственность. «Приставы могут ее продолжать штрафовать. Но применить к ней административный арест нельзя, так как у неё находится на попечении несовершеннолетний ребенок», — пояснила она.

18 апреля судья Мещанского суда Москвы Юлия Мордвина назначила Алехиной 100 часов обязательных работ за запуск бумажных самолетиков в здание ФСБ на Лубянке. За предыдущую акцию на Лубянке судья Мордвина приговорила Алехину к 40 часам общественных работ за вывешенный на дверях здания ФСБ плакат с надписью «С днем рождения, палачи».

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