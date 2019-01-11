Чеченских геев предупредили об угрозах новых преследований и призвали бежать

В Чечне возобновились преследования геев, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники и активистов «Российской ЛГБТ-сети».

По информации газеты, в тематических пабликах распространяются предупреждения о том, что в республике «вновь вспыхнули поимки темовых парней и девчонок», и призывы «как можно скорее бежать из республики».

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Ранее стало известно, что двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми с простреленными головами. В республиканском МВД утверждали, что мужчин застрелили при попытке напасть на чеченских полицейских, однако данные не подтвердились судебно-медицинскими заключениями, согласно которым мужчины убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

О массовых преследованиях геев в Чечне стало известно в апреле 2017 года. «Новая газета» сообщила, что в ходе двух волн чеченские силовики задержали сотни подозреваемых в гомосексуальности и поместили их в «секретные тюрьмы», где избивали, пытали электричеством, требовали назвать имена своих партнеров. Открыто рассказавший о пытках гей Максим Лапунов был вынужден уехать из России. Однако республиканские власти отрицали существование и преследование геев в Чечне. Для проверки информации о нарушении прав гомосексуалов на Северном Кавказе ОБСЕ направило миссию в Чечню и по итогам проверки выпустило доклад, пригрозив чеченскому лидеру Рамзану Кадырову судом в Гааге.

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