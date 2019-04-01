В Москве объявились охотники на геев

За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства. Во всех случаях это произошло во время свидания, назначенного через приложение для знакомств, пишет The Village.

Один из пострадавших по имени Кирилл рассказал изданию, что в ночь на 22 марта познакомился в приложении Hornet с симпатичным бородатым парнем, который спросил о его отношении к наркотикам и позвал к себе в гости. Приехав по адресу в центре города, молодой человек обнаружил, что присланный ему код от домофона не подходит, а к нему приближаются двое мужчин в форме. Они остановили его, показали удостоверения и начали спрашивать, есть ли у него при себе запрещенные вещества, угрожая поездкой в отделение для сдачи анализов. Когда юноша предложил осмотреть его на месте с понятыми, те начали требовать от него 50 тысяч рублей, чтобы разойтись «по-хорошему». На карте у Кирилла было только 20 тысяч, которые он снял в банкомате и отдал сопровождавшим его вымогателям. В полицию он не обращался.

The Village отмечает, что в марте в Москве произошло еще минимум три подобных случая. Один мужчина отдал грабителям 30 тысяч рублей. Двоих других геев лишь пытались ограбить. Редакция направила материалы об этих инцидентах в Следственный комитет.

В сентябре 2018-го издание уже писало о вымогательствах и избиениях московских гомосексуалов. Похожие истории ранее произошли в Саратове и Петербурге — некоторые участники ограблений были осуждены на реальные и условные сроки.

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