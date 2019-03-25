Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалистом и пошел под суд

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Житель Магаданской области Марат Мамасалиев получил 250 часов обязательных работ на оскорбление следователя через мессенджер WhatsApp. Суд признал его виновным в клевете (часть 2 статьи 298.1 УК), сообщают «Вести-Магадан».

Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию». Издание «Весьма» уточняет, что группа называлась «Весьма-Болталка». В ней мужчина написал, что следователь регионального управления Следственного комитета — пассивный гомосексуалист. Из-за этой фразы депутат Северо-Эвенской думы написала на него донос, озаглавив свое сообщение в органы «стук-стук».

Дело расследовалось три месяца. Была проведена лингвистическая экспертиза, согласно которой в «сообщение выражено в нецензурной форме, но является обманом, порочащим честь». Другие доказательства вины 50-летнего обвиняемого не упоминаются, сам он ее не признал. Также не сказано, проводилась ли проверка сексуальной ориентации сотрудника СК.

«Было установлено, что сообщение направил он для того, чтобы отомстить следователю за его профессиональную деятельность», — цитируют «Вести-Магадан» слова следователя по особо важным делам регионального СК Антона Гудкова. Издание уточняет, что ранее Мамасалиев отбывал наказание за за применение насилия к сотруднику органов и «с того момента затаил злость на представителя власти».

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