Матвиенко разрешила ругать власть в рамках приличия

В России должна повышаться политическая культура. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя в субботу, 23 марта, в беседе с «Интерфаксом» ранее принятые законопроекты об оскорблении госсимволов и блокировке фейковых новостей.

По ее словам, свобода слова не должна приводить к унижению человеческого достоинства.

«Ругайте власть, как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия», — отметила собеседница агентства.

Матвиенко также выразила согласие с утверждением о том, что ряд формулировок в указанных законодательных инициативах несколько «расплывчаты» и их необходимо уточнить.

7 марта Госдума приняла в окончательном чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей, а также публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России.

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