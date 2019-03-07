Принят закон об оскорблении госсимволов России

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.

Документ определяет порядок ограничения доступа к подобной информации. Авторами инициативы выступила группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом.

В КоАП внесены поправки об административном штрафе за распространение оскорбительных материалов в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение может повлечь арест на 15 суток или штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

Одновременно принят закон о блокировке фейковых новостей, то есть таких, которые искажают факты и создают угрозу для здоровья и жизни людей, а также для работы важных объектов либо влекут нарушение общественного порядка. Под действия закона не попадают только традиционные СМИ.

За исполнением обоих документов будет следить прокуратура. По ее требованию Роскомнадзор будет блокировать допустившие нарушение ресурсы, если публикации не удалят самостоятельно.

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