Из-под действия закона о фейках предложили вывести СМИ

Традиционные СМИ предложили вывести из-под действия закона, запрещающего распространение фейковых новостей. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», поправки в документ внес председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

По мнению депутата, существующие способы регулирования таких медиа достаточно эффективны. Левин предложил ввести специальную систему уведомлений, которые будут получать зарегистрированные интернет-издания. Она позволит им быстро удалять фейковые новости.

Парламентарий призвал несколько изменить и другую часть законопроекта, — о контенте, демонстрирующем неуважение к государству и обществу.

По его мнению, владельцы сайтов должны получать уведомления от Роскомнадзора с рекомендацией удалить ту или иную информацию. Если они исправляют ситуацию в течение суток, они не будут нести за нее ответственности. Левин предложил коллегам признать право на ошибку, которое поможет сохранить свободу слова.

Ранее законопроект, предусматривающий ответственность за оскорбление госсимволов и распространение фальшивых новостей, был принят в первом чтении. Тогда же депутаты внесли в него правки, предполагающие многократное увеличение штрафов.

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