Американцев предупредили об опасности сериала Первого канала

Автор Washington Post Люк Джонсон (Luke Johnson) предостерег зрителей Netflix от просмотра сериала «Троцкий». В материале «Вы можете наблюдать за российской пропагандой на Netflix», опубликованном в разделе «Мнения», он назвал мини-сериал Первого канала инструментом мягкой силы, с помощью которой Россия пытается влиять за рубежом.
В сериале «много насилия, грубого секса, спецэффектов и экшна», но если всмотреться в него внимательнее, можно понять, что «"Троцкий" — последняя попытка российских государственных СМИ продать свое мировоззрение за рубеж», считает автор. Платформа Netflix, демонстрирующая сериал, по его мнению, должна указывать источник контента, а не «выдавать его за новейший телевизионный сериал».
«Троцкий», по мнению Джонсона, содержит посыл не бросать вызов существующему режиму. Сначала этот месседж донесли до российских зрителей, а теперь распространяют на западную аудиторию через Netflix, пишет он. «Смысл [сериала] ясен: быть революционером, может быть, весело, но будьте осторожны — они могут все разрушить», — считает журналист. Он отмечает, что в сериале утверждается мысль о том, что за революцией стоят западные интересанты и она творится на деньги из-за рубежа. Эта идея подчеркивается на примере Александра Парвуса, который берет конверт от немецкого агента.
Джонсон называет Первый канал государственным (формально это не так) и проводит параллель между создателями «Троцкого» и госканалом RT, тесно связанным с российскими властями. В качестве примера воздействия на мировоззрение американцев журналист также приводит в пример «Агентство интернет-исследований», которое, как утверждается, курировало распространение фейковых новостей в крупнейших соцсетях. Деятельность RT и «Агентства интернет-исследований» повлияла на исход выборов президента в США, полагает Джонсон.
«"Троцкий" внешне менее пропагандистский, чем эти попытки, и гораздо более привлекателен для широкой аудитории», — отмечает журналист. Но это не помешало проекту соблюдать актуальную повестку, продолжает он. «Один из продюсеров шоу — Константин Эрнст, руководитель Первого канала, ведущего российского государственного канала, регулярно транслирующего лестные репортажи о президенте Владимире Путине», — указывает автор.
Джонсон полагает, что гендиректор Первого канала неспроста продвигал свой сериал в Каннах, «шутливо сравнивая сексуальные подвиги Троцкого с проступком Харви Вайнштейна».
Netflix приобрел права на сериал «Троцкий» в декабре 2018 года. Восьмисерийный фильм был приурочен к столетию Октябрьской революции и показан на Первом канале в 2017-м. Сериал получил три статуэтки ТЭФИ.