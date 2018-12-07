Интернет и СМИ
 
Последние новости
США открестились от военного ответа на инцидент в Керченском проливе
Пациента заставили заплатить врачу прямо посреди операции
Британии приказали вернуть незаконно высланную жертву пыток
Выбравших казнь на электрическом стуле стало больше
У юмориста Бандурина сгорел дом
Российские родители увидели в интернете опасность для детей
Блогер Давидыч рассказал о жизни «Кремлевского централа» и планах на будущее
Украинцев оставили без венгерских паспортов
Российский «Сокол-Эшелон» назван причиной страха США
Новости партнеров

Первый канал заподозрили в подмене разочарованного Майданом украинца белорусом

Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Чубенко / Виталий Юрченко

В сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана на Украине, под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать студента из Белоруссии с другим именем. Об этом на своем сайте написал блогер Илья Варламов.

Молодой человек по имени Кирилл Чубенко появляется почти в конце репортажа. Он жалуется на холодные батареи в своей квартире и говорит, что «Майдан ему ничего не дал», а его участникам «нужно было смотреть в будущее».

По словам блогера, сюжет выглядел очень убедительно. Однако через некоторое время на его почту пришло письмо, в котором сообщалось, что украинцем Чубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко. Автор письма отметил, что белорус окончил юридический факультет БГУ и «никогда не бедствовал», а к Майдану не имел никакого отношения, так как в то время еще учился.

После этого Варламов нашел страницы Виталия Юрченко в социальных сетях, на которых были опубликованы фотографии человека, очень похожего на героя репортажа Первого канала. Кроме того, блогер опросил нескольких знакомых Юрченко из списков друзей, которые подтвердили, что видели его в Минске, а о его связях с Украиной ничего не знают.

Сам Виталий Юрченко на связь с блогером не вышел.

«В своем ролике новостная команда Первого канала ни разу не упомянула, что Кирилл Чубенко — украинец и/или гражданин Украины. Только титр сообщает нам, что это именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации. Мы не знаем, в каком городе он живет, где он работает или учится. Так что напрямую я тут утверждать ничего не могу», — заключил Варламов.

В ноябре авторы программы «Доброе утро» на Первом канале дали советы многодетной семье Васеневых из Подмосковья, как сэкономить средства в декабре. В частности, эксперты посоветовали отказаться от колбасных изделий, в качестве новогодних украшений использовать печенье собственного приготовления и деревянные игрушки, а также покупать только отечественные продукты.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сюжет «России 1» о сибирских морозах закрался фейк
Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы
Военный корреспондент ВГТРК уличил канал во вранье о попадании под обстрел
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03 6 декабря

«Ни дня без смерти или оскорблений»

Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
19:37 6 декабря

Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»

17:24 6 декабря

В сюжет «России 1» о сибирских морозах закрался фейк

18:10 6 декабря

Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой

Интернет и СМИ00:03 4 декабря

«Все негативное запоминается лучше»

90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
11:17 6 декабря

Киселев захотел провести рэп-фестиваль на нудистском пляже

20:52 6 декабря

Девушка придумала свою классификацию мужчин в Tinder и прославилась

12:33 6 декабря

Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд

Интернет и СМИ00:0016 ноября

«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»

Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
15:08 6 декабря

Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас

12:33 6 декабря

Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом

09:06 6 декабря

Зафиксирована атака на российские банки

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
Российские родители увидели в интернете опасность для детей
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
Путин сходил на балет «Щелкунчик» и получил подарок
Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах
Москвичей подготовили к повышению тарифов на парковку
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Выбравших казнь на электрическом стуле стало больше
Британии приказали вернуть незаконно высланную жертву пыток
Президент Чехии рассказал об отсутствии шпионов в своей стране
Трамп пожаловался на харассмент
Бориса Джонсона заставили покаяться за «забытые» доходы
Европейские порты предложили закрыть для российских судов
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Белоруссия испугалась мировой войны из-за инцидента в Керченском проливе
Украинцев оставили без венгерских паспортов
«Смертоносную силу» армянской армии показали на видео
Бойцов ОУН и УПА признали участниками боевых действий
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
«Неизвестный таджик» из российского министерства впервые заговорил
Сделка России и ОПЕК оказалась под угрозой
Бензиновый кризис объяснили обиженными нефтяниками
Россия отправит в Венесуэлу зерно и деньги
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Россия решила бойкотировать Давос
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Освобожденный Давидыч обратился к толпе
Блогер Давидыч рассказал о жизни «Кремлевского централа» и планах на будущее
Нападавшего на женщин «тольяттинского маньяка» задержали в Москве
Блогера Давидыча встретили из «Кремлевского централа» концертом
Все материалы
Наука и техника
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Названы лучшие смартфоны года
Российский «Сокол-Эшелон» назван причиной страха США
Все материалы
Спорт
«Плевать, насколько он хорош»
Глава UFC дал шанс тому, кто бьет женщин. И взбесил всю Америку
Непристойное видео с одиноким бывшим чемпионом UFC попало в сеть
Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты
России пригрозили отстранением от Олимпиады-2020
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Заседавших в Госдуме рэперов позвали на «Голубой огонек»
Камбербэтч попал на обложку украинского учебника
Розенбаум помог пассажирке самолета
Стали известны подробности последнего сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Девушка придумала свою классификацию мужчин в Tinder и прославилась
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названы лучшие рестораны мира
Учительница подстригла школьника на уроке и пошла под суд
Рассекречен новый календарь Pirelli
Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Открылась вакансия путешественника с зарплатой в семь тысяч евро в месяц
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Китаянка научилась держать языком стаканы
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Мальчик рухнул на колени перед королевой и тихо уполз
Пес спас солдат и погиб в Афганистане
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»
Автомобиль из «Кортежа» Путина превратили в универсал
Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России
Все материалы
Дом
О, боги
Россияне сметают дома и квартиры в Греции, чтобы стать европейцами
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Комнату Коляна из «Реальных пацанов» выставили на продажу
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
У юмориста Бандурина сгорел дом
Все материалы