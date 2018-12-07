Первый канал заподозрили в подмене разочарованного Майданом украинца белорусом

В сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана на Украине, под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать студента из Белоруссии с другим именем. Об этом на своем сайте написал блогер Илья Варламов.

Молодой человек по имени Кирилл Чубенко появляется почти в конце репортажа. Он жалуется на холодные батареи в своей квартире и говорит, что «Майдан ему ничего не дал», а его участникам «нужно было смотреть в будущее».

По словам блогера, сюжет выглядел очень убедительно. Однако через некоторое время на его почту пришло письмо, в котором сообщалось, что украинцем Чубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко. Автор письма отметил, что белорус окончил юридический факультет БГУ и «никогда не бедствовал», а к Майдану не имел никакого отношения, так как в то время еще учился.

После этого Варламов нашел страницы Виталия Юрченко в социальных сетях, на которых были опубликованы фотографии человека, очень похожего на героя репортажа Первого канала. Кроме того, блогер опросил нескольких знакомых Юрченко из списков друзей, которые подтвердили, что видели его в Минске, а о его связях с Украиной ничего не знают.

Сам Виталий Юрченко на связь с блогером не вышел.

«В своем ролике новостная команда Первого канала ни разу не упомянула, что Кирилл Чубенко — украинец и/или гражданин Украины. Только титр сообщает нам, что это именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации. Мы не знаем, в каком городе он живет, где он работает или учится. Так что напрямую я тут утверждать ничего не могу», — заключил Варламов.

В ноябре авторы программы «Доброе утро» на Первом канале дали советы многодетной семье Васеневых из Подмосковья, как сэкономить средства в декабре. В частности, эксперты посоветовали отказаться от колбасных изделий, в качестве новогодних украшений использовать печенье собственного приготовления и деревянные игрушки, а также покупать только отечественные продукты.

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