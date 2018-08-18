Военный корреспондент ВГТРК уличил канал во вранье о попадании под обстрел

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опроверг информацию телеканала «Россия 24» о том, что его съемочная группа попала под обстрел в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это фейк. Неправда. Знаю сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация. Но! Как вчера это все появилось ("съемочная группа "Вестей" попала под обстрел") — я так и не просек», — написал Сладков.

Он рассказал, что новость об обстреле появилась в тот момент, когда он и его коллеги «летели на всех парах из Старомихайловки», по которой действительно стреляли, но при этом не задели его съемочную группу. Журналист предположил, что подобное искажение информации «помогает раскрутке имиджа "крутых парней из стали"», но посетовал, что после этого сложно «смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом». «Говорить неправду плохо, тем более репортеру», — заключил корреспондент.

В пятницу, 17 августа, телеканал «Россия 24» сообщил, что съемочная группа Сладкова попала под огонь украинских военных на Донбассе. Информацию передали другие СМИ. После заявления корреспондента редакторы телеканала внесли правки в новость: они написали, что обстрел группы Сладкова произошел «в мае этого года».

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