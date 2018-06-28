Украинские журналисты обозвали российскую коллегу убийцей

Корреспондент РИА Новости Людмила Божко заявила, что украинские коллеги назвали ее в лицо убийцей и пропагандисткой. Об этом сообщается на сайте информационного агентства.

Инцидент произошел после пресс-конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в датском Копенгагене. Российская журналистка задала два вопроса, однако не успела записать полностью ответы политика, отвечающего на украинском языке. После мероприятия она обратилась за помощью к коллегам из украинских СМИ, чтобы те точно перевели слова Гройсмана для нее.

Один из журналистов помог ей, однако через несколько минут два других украинских коллеги возмутились его участию. По их мнению, помогать Божко не стоило, так как российские журналисты перевирают всю полученную информацию. По воспоминаниям корреспондентки, они сказали ей: «Да, конкретно ты — убийца, пропагандист».

Позднее один из украинских журналистов извинился перед ней за своих соотечественников.

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