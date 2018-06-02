Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее

Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать ее в Херсоне. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Высокович, это произошло на входе в зал заседаний суда, где проходит процесс по делу руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по подозрению в государственной измене. Туда корреспондент приехала с редакционным заданием.

«Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже», — рассказала журналистка.

Никто из беседовавших с ней сотрудников СБУ, со слов Высокович, полностью не представился. Она уточнила, что ей задавали много вопросов о ее работе на Первом балтийском канале, вещание которого запрещено Киевом.

Женщина заявила, что на нее давили «в мягкой форме», также ее обязали подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и докладывать информацию о коллегах. В итоге Высокович отпустили, она вернулась в Литву.

Вышинский с середины мая находится под арестом по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. На судебном процессе он изъявил желание выйти из украинского гражданства, а также попросил защиты у президента России Владимира Путина, поскольку сам является гражданином РФ.

Вскоре после ареста Вышинского власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

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