Задержанный на Украине российский журналист попросил защиты у Путина

Руководитель издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить ему защиту. Об этом сообщает РИА Новости.

В послании к президенту Вышинский попросил принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения, а также предоставить ему правовую защиту. С этими просьбами мужчина выступил на суде. Вышинский напомнил, что он гражданин Российской Федерации. Кроме того, журналист изъявил желание отказаться от украинского гражданства. Мужчина добавил, что его незаконно держат под стражей.

15 мая Вышинский был задержан украинскими полицейскими возле своего дома. Спустя двое суток его арестовали по решению украинского суда. Служба безопасности страны подозревает руководителя РИА Новости Украина в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Вскоре после ареста Вышинского власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

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