Украина ввела санкции против российских журналистов

Власти Украины ограничили доступ на территории страны к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина. Блокировка произошла в рамках санкционной кампании, документ опубликован на сайте украинского президента Петра Порошенко.

На территории Украины сроком на три года ограничен доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, inosmi.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Кроме того, в документе значится, что блокировке подлежат все порталы ВГТРК (vgtrk.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, i-mult.tlum.ru, multvkino.tlum.ru), Первого канала (1tv.com, domkino.tv, muz1.tv, vremya.tv, karusel-tv.ru), НТВ (ntv.ru), РЕН ТВ и ОТР.

На сайте президента также сообщается, что указ принят «на основании решения СНБО от 2 мая». Активы перечисленных компаний будут заморожены.

17 мая суд в Херсоне постановил арестовать руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

15 мая в офис РИА Новости Украина в Киеве ворвались сотрудники СБУ. Спецслужбы в течение восьми часов проводили обыски и позднее объяснили мероприятие следственными действиями в отношении СМИ.

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