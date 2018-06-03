СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала сообщения о попытках завербовать журналистку РИА Новости Ирину Высокович. Об этом сообщает агентство УНН в воскресенье, 3 июня.

В пресс-службе ведомства опровергли информацию о вербовке и заявили, что Высокович назначили собеседование для выяснения целей ее визита на Украину. «В результате выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег», — сказали в СБУ.

После собеседования журналистку «отправили восвояси», добавили в ведомстве. По мнению представителей службы, она распространяет версию о вербовке потому, что ей не удалось выполнить задание. «Ее просто сопровождали домой, поэтому она сейчас и обвиняет [СБУ]», — считают там.

2 июня корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович рассказала, что сотрудники СБУ пытались завербовать ее в Херсоне, встретив на входе в зал заседаний суда, где проходит процесс по делу руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Агентство уточняло, что Высокович имеет украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

Вышинский с середины мая находится под арестом. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Вскоре после его ареста власти Украины ограничили доступ к сайтам агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

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