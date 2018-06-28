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Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре

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Власти Саудовской Аравии проводят проверку в отношении телеведущей Ширин аль-Рифай (Shireen al-Rifaie), появившейся в кадре в «неподобающем» виде. Об этом сообщает «Би-би-си».

Журналистка канала Al Aan TV Рифай вела репортаж о снятии запрета на вождение автомобилей женщинами. Во время эфира ее абайя (традиционное длинное арабское платье) раздувалась на ветру, из-под одежды была видна нога. При этом под абайей на женщине были брюки и блузка. Спорный фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин (Zaid Benjamin).

Ее внешний вид вызвал возмущение консервативно настроенных пользователей сети. Свои комментарии они сопровождали хештегом «обнаженная женщина-водитель в Эр-Рияде». Ведомство, ответственное в королевстве за функционирование СМИ, обвинило Рифай в нарушении правил работы. Сама журналистка свою вину отрицает. Сообщается, что после начала разбирательства она покинула страну.

Закон, разрешающий женщинам из Саудовской Аравии управлять автомобилем, вступил в силу 24 июня. В марте 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман дал интервью телеканул CBS, где объяснил, что законы шариата не обязывают женщин носить черные платки или глухие черные платья. По его мнению, внешний вид должен лишь удовлетворять категориям скромности и приличия.

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