Саудовские женщины дождались возможности сесть за руль

В воскресенье, 24 июня, вступил в силу закон, разрешающий женщинам из Саудовской Аравии управлять автомобилем. Об этом сообщает BBC News.

Новый закон был анонсирован в сентябре 2017 года королем Салманом, и уже в начале июня Саудовская Аравия начала выдавать лицензии для управление автомобилем, а также открыла курсы для обучения женщин вождению.

Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин. Из-за этого семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу. В 1990-х годах появилось движение за предоставление женщинам права на самостоятельное управление автомобилем. Многие активистки были арестованы и попали под суд.

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Отмена запрета на вождение является частью программы наследного принца Мохаммеда бен Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества.

В конце мая на обложку журнала Vogue Arabia была помещена фотография арабской принцессы за рулем автомобиля. На фото дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы позирует за рулем красного кабриолета. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины. В марте Мухаммад бен Салман заявлял, что работает над инициативой, которая позволяла бы уравнять зарплаты мужчин и женщин в королевстве.

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