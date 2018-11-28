Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы

Авторы программы «Доброе утро» на Первом канале дали советы многодетной семье Васеневых из Подмосковья, как сэкономить средства в декабре. Только на продукты семья с тремя детьми тратит 30 тысяч рублей, а декабрь — «это просто жесть», говорит отец семейства, имея в виду праздничные траты.

Советы по экономии дал семье маркетолог Максим Маклай. Он уверен, что можно сэкономить как минимум треть месячного бюджета. Эксперт посоветовал не брать детей в магазин, а непосредственно в супермаркете рекомендовал брать продукты только с нижних полок и покупать отечественное. По его мнению, стоит отказаться от колбасных изделий в пользу мяса, поскольку «запечь самим наполовину дешевле».

В салон красоты матери семейства посоветовали ходить «только по будням и только с утра». «Новогодние игрушки только деревянные, не разобьются, от 49 рублей. Еще лучше — сделать самим, лишний повод встретиться с друзьями», — подсказывают авторы сюжета. Для еще большей экономии они советуют использовать в качестве новогодних украшений печенье собственного приготовления. Их герои ролика вешают не на елку, а на домашние растения.

В пример семье также приводят пенсионерку Елизавету Митрофановну из Краснодара, которая экономит до тысячи рублей в месяц, храня кипяток в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ. Стирает женщина ночью, когда тариф на электричество ниже.

Валерий Пузанов из Владимира «умывается по-английски»: чтобы побриться, он набирает половину раковины воды. Сначала он бреется, макая бритву в воду, а затем этой же водой умывается. В магазин Валерий ходит со своими пакетами. Электроэнергию иногда вовсе не тратит, а зажигает свечи. «Успокаивает нервы и плюс экономия электричества», — поясняет мужчина. Таким образом он экономит две-три тысячи рублей в месяц.

Фрагмент программы доступен на сайте Первого канала. Над созданием ролика работали шесть человек.

«Первый канал учит затягивать пояса: игрушки из печенья, хранение кипятка в термосе, стирка по ночам, когда тариф дешевле, умывание грязной водой с пробкой в раковине, свечки вместо света», — резюмировал Telegram-канал «Двач».

«Первый канал, вы там совсем, что ли, *** [рехнулись]? В целях экономии рекомендуете свечи зажигать вместо света! Ну какая-то грань должна же быть в океане фарса и лжи», — негодует в Twitter россиянка с ником Glovingeil.

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