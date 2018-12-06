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В сюжет «России 1» о сибирских морозах закрался фейк

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В сюжете эфира телеканала «Россия 1» о сильных морозах в Сибири заметили кадры инцидента, произошедшего в 2017 году в Казахстане. На это обратил внимание Telegram-канал «Минправды».

Новостной сюжет телеканала сообщал о чрезвычайной ситуации в Сибири. По словам корреспондентов, столбик термометра опускался до 40-45 градусов ниже нуля.

В качестве доказательств были приведены кадры, на которых машинист поезда демонстрирует выбитое лобовое стекло. Журналисты сообщили, что причиной инцидента стал снегоуборочный состав: лавина осадков буквально ворвалась в салон.

В действительности кадры сняты почти два года назад и не в России. Показанное в эфире полностью повторяет ролик «Выбило стекло снегом из-под СДПМ», опубликованный на YouTube в начале 2017 года. Судя по подписи, ролик был снят в Казахстане.

«На карагандинском участке после бурана по встречному пути прошел снегочист (СДПМ), снегом из-под него выбило лобовое стекло на локомотиве», — пояснил автор ролика.

В новостном сюжете «России 1» эта запись выдается за современные документальные кадры из Новосибирской области.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опроверг информацию телеканала «Россия 24». Данные о том, что его съемочная группа попала под обстрел в Донбассе, он назвал фейком.

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