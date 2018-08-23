В сети массово похоронили звезд Голливуда и Никиту Михалкова

Интернет-портал о кинематографе «Кинопоиск» объявил о смерти знаменитых актеров. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

На некоторое время в личных профилях Арнольда Шварценеггера, Моргана Фримена, Джорджа Клуни, Анджелины Джоли, Киану Ривза, Брэда Питта, Джонни Деппа, Роберта Дауни-младшего и других известных артистов появились указания о смерти и ее место — «Японская империя (Северная Корея)». В число «усопших» также попал российский режиссер и продюсер Никита Михалков.

В настоящее время пометки о смерти устранены. О причинах сбоя пока не сообщалось.

В сети нередко распространяются слухи о смерти знаменитостей, которые разносятся с помощью социальных сетей. В феврале пользователи соцсетей поверили в слух о смерти Сильвестра Сталлоне. В ложном сообщении говорилось, что актер скончался от рака простаты, который он тщательно скрывал.

Фейк разлетелся и в США. Узнав о слухах, Сталлоне записал шуточное видео, в котором заявил, что рад «восстать из мертвых».

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